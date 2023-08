Ook al valt beslissing pas maandag, tegenstan­ders zijn zeker dat McDonalds in Tervuren er komt: “Een verdrieti­ge uitkomst”

Hoewel het schepencollege pas maandag een definitieve beslissing neemt, is het actiecomité ‘Niet in Tervuren’ al zeker: de - stilaan beruchte - McDonald’s komt er. En daar is het comité allesbehalve tevreden mee. “Het gemeentebestuur heeft blijkbaar geen mogelijkheid om fastfood rond scholen te weigeren op grond van gezondheidsredenen”, klinkt het spottend. En dat is volgens het actiecomité slechts één van de vele redenen waarom het fastfoodrestaurant er niet mocht komen.