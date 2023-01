Bankautomaten verdwijnen: ontdek hier of je binnenkort in Wezembeek-Oppem nog geld kan afhalen

Brussel Brusselse brandweer moet maar liefst 700 keer uitrukken tijdens oudejaars­nacht: “We werden zelfs bestookt met vuurwerk na een reanimatie­po­ging”

Het was een bewogen nacht in Brussel. Van een adembenemend vuurwerkspektakel tot urenlange rellen. De brandweer moest maar liefst 700 keer uitrukken op oudejaarsnacht: het dubbele van een normale wacht. “We moesten ons blusmateriaal achterlaten om onszelf in veiligheid te brengen.” In de eerste helft van de nacht voerde de politie 74 arrestaties uit, waarvan 10 gerechtelijk. In Sint-Gillis overleed een persoon door een val van het balkon.

