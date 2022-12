81.500 keer bedankt! Deze verhalen uit Wezembeek-Oppem raakten jullie het meest in 2022: van een spectaculair ongeval tot de verkoop van het oud gemeentehuis

Volledig scherm Vrachtwagen belandt in middenberm op E40. © FB Alertes Contrôles de Police

De Brusselse Ring beheerst het nieuws in Wezembeek-Oppem. Het artikel over een vrachtwagen die er in de middenberm belandt, is het meest gelezen stuk van de gemeente in 2022. Gelukkig vielen er daar half november geen gewonden.

Ook op de Ring rond Brussel werd een gepensioneerde vrouw geflitst aan 183 km/h. Niet dat het een excuus is, maar de maximumsnelheid er dan nog maar pas verlaagd. “Je moest al zo blind zijn als een mol om het niet te zien”, zei de rechter. De verdediging had wel een opvallende uitleg klaar.

“Het was sterker dan mezelf”

Vlak voor de zomer kwam er nog een opvallend verhaal uit de rechtbank. Daar werd een man veroordeeld voor de verkrachting van zijn stiefdochter. Hij vergreep zich maar liefst vier keer aan het meisje tussen haar 12de en 15de verjaardag. Ook hij heeft een opmerkelijk reactie in huis. “Ik wilde dat niet doen, maar het was sterker dan mezelf”, klonk het.

Volledig scherm Het historische kasteelgebouw van Wezembeek-Oppem waarin jarenlang het gemeentehuis onderdak had, wordt momenteel gerenoveerd en staat te koop voor 549.000 euro. Burgemeester Frédéric Petit vindt dat nog vrij goedkoop, hoewel de gemeente er zelf slechts 90.000 euro voor kreeg. © Marc Baert

Legendarische gebouwen

Er bewoog wel wat in Wezembeek-Oppem qua patrimonium. Vlak voor de zomervakantie moet jeugdhuis Merlijn plots haar gebouw verlaten. Ze zijn er nochtans al 32 jaar gevestigd. De gemeente wil het pand verhuren aan andere verenigingen. Ook vzw Blos wordt op straat gezet.

Het is niet het enige pand waar de gemeente andere plannen voor had. Begin dit jaar werd het oude treinstation verkocht. De gemeente was kandidaat, maar zag het pand aan haar neus voorbijgaan. Ze hoopten wel inspraak te krijgen in de nieuwe bestemming. In het oude treinstation is een horecazaak gevestigd.

Het meest tot de verbeelding sprekende verhaal werd echter in november geschreven. De gemeente verkocht het oude gemeentehuis voor 90.000 euro en zag het dit jaar doorverkocht worden voor maar liefst 549.000 euro. Dat doet toch even de wenkbrauwen fronsen. “Dat is nog best goedkoop”, is de verrassende reactie van burgemeester Frédéric Petit (LB-Union). Nu ja, wie het volledige verhaal kent, kan dat best begrijpen.

Volledig scherm Kurt Singulé en Laetitia Boelens in hun barbecuerestaurant Copains op de grens van Wezembeek-Oppem met Tervuren. © Dieter Nijs

Restotip

Afsluiten doen we met een restotip van... 2021. Vlak voor Kerstmis gingen we langs in de drive-thru van Kurt Singulé en Laetitia Boelens, bekend van barbecuerestaurant Copains op de grens met Tervuren. Voor een goed begrip: Copains is ook de horecazaak die in het oude treinstation van daarnet gevestigd is. De concessie loopt er nog tot 2025.

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nog harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

