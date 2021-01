Zussen Coorevits moeten afscheid nemen van grootvader

Kortrijk Jonge vrouw op bromfiets aangereden op zebrapad: zelf aansprake­lijk of niet?

13 januari Was een jonge vrouw die zwaargewond raakte bij een ongeval aan Kinepolis in Kortrijk voetganger of niet? Die vraag is belangrijk voor een eventuele schadevergoeding. De meningen onder de advocaten zijn verdeeld. De politierechter buigt zich over de kwestie.