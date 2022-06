Zondag tweede editie Ride For Joren: Ook Cedric Baekeland wordt herdacht

Bijna drie jaar na het plotse overlijden van Joren Touquet (26) aan een hartfalen op reis, gaat de tweede editie van Ride For Joren door op de Wijnberg in Wevelgem. Broer Jelle Touquet organiseert het criterium samen met zijn partner. Met het jaarlijks terugkerend criterium willen ze de gedachte aan Joren levendig houden. Joren Touquet stierf op 18 juni 2019 aan een hartfalen toen hij samen met zijn ouders en vriendin op reis was in Tenerife. Zondag wordt niet alleen Joren herdacht met een minuut stilte vlak voor de wedstrijd. Ook wielrenner Cedric Baekeland die in maart ook plots overleed aan een hartfalen wordt herdacht.