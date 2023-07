Zomerse vibes van Ibiza beach komen naar Vijverhof in Wevelgem

Guldenspo­ren­col­le­ge Enginee­ring lanceert drie nieuwe richtingen: Logistiek, Fietsin­stal­la­ties en Voertuig­tech­nie­ken

Het Guldensporencollege Engineering aan de Beekstraat lanceert vanaf volgend schooljaar drie nieuwe richtingen: Voertuigtechnieken in de tweede graad, Logistiek in de derde graad en Fietsinstallaties in de derde graad.