Zo VeloVeilig is Wevelgem: lees hier het fietsrapport van uw gemeente

Scholenge­meen­schap De Leiebrug verwelkomt twee nieuwe directeurs vanaf volgend schooljaar

De scholengemeenschap De Leiebrug verwelkomt na de zomervakantie twee nieuwe directeurs. Ruth Vanhaezebrouck wordt de nieuwe directeur van De Wonderwijzer in Lauwe, zij wordt in Gemeentelijke Basisschool Barthel opgevolgd door Lies Theys die op haar beurt eerder ook al directeur was in De Wonderwijzer.