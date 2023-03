Zijn de huurprijzen in Wevelgem bij de duurste van Vlaanderen? Ontdek het hier!

Floralux verliest met Liliane Vandenbus­sche een bekend gezicht, hoog op haar stoel hield ze aan de uitgang de kassa’s in de gaten

In Maria’s Rustoord in Dadizele is Liliane Vandenbussche (85) overleden. Ze was een icoon van het tuincentrum Floralux. ‘Met spijt in het hart nemen we afscheid van Liliane Vandenbussche’, zo staat het op de Facebookpagina van Floralux.