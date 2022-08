Zet je weekend sportief in met een bootcamp op het water

Wevelgem Hele week verkeers­hin­der door nutswerken

Door nutswerken in de Gullegemsestraat in Heule is er een hele week verkeershinder in de Heulestraat in Gullegem. Tot vrijdag is er slechts eenrichtingsverkeer mogelijk in de Heulestraat in de richting van de R8. Het verkeer komend van Gullegem kan door. Het verkeer komend vanuit heule moet de omleiding volgen via de Oude Ieperstraat of de Ringlaan.

15:41