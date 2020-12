Zestiger ‘die maar niet wakker werd’, blijkt dood in bed te liggen: vriendin opgepakt voor verhoor

Jos R. is een man van vaste gewoontes. Toch minstens als het gaat over ’s morgens vroeg opstaan. Steevast was hij om 6.30 uur uit de veren. Behalve donderdag. Zijn vriendin, met wie hij sinds enkele jaren een relatie heeft en samenwoont in zijn appartement langs de Koningin Fabiolastraat, vond dat naar eigen zeggen niet vreemd. De vrouw dacht dat R. nood had aan slaap en later vanzelf wel zou wakker worden. Maar toen dat ’s middags nog altijd niet het geval was, belde ze naar zijn dochter.