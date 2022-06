Zesde opendeur en Fly-in op vliegveld Moorsele: “Met uniek luchtdefilé van historische vliegtuigen”

Tijdens het eerste weekend van juli gaat de tweejaarlijkse opendeurdag en Fly-in op het vliegveld van Moorsele door. “Door corona dateert de laatste editie ondertussen van drie jaar geleden”, zegt voorzitter van VZW Vliegveld Moorsele, Luc Audoore. Tijdens vorige edities kwamen zo’n 4.000 kijklustigen naar het vliegveld om alle vliegtuigen en de airshow te bewonderen. “Ook dit jaar zal er bijzonder veel te zien zijn. We hebben enorm moderne vliegtuigen, maar ook historische vliegtuigen zoals de legendarische Spitfire van in de Tweede Wereldoorlog zal hier zijn. De Spitfire is het meest legendarische jachtvliegtuig uit WOII en speelde een beslissende rol tijdens de Battle of Britain. De Spitfire die bij ons te bewonderen zal zijn, is uniek omdat nog alle onderdelen dezelfde zijn als toen het in 1945 werd gebouwd.

Volledig scherm Opendeur Fly-In Moorsele 2022. © Maxime Petit

Airshow

Naast de vele unieke vliegtuigen die te bezichtigen zullen zijn op de grond, is er ook een airshow van het kunstvluchtteam en is er een demonstratie van de reddingshelikopter van Defensie. “Een uniek moment zal een luchtdefilé zijn van opeenvolgende formaties van historische vliegtuigen”, zegt Audoore. “Met onder andere Piper Cub’s, Stampe-Vertongen SV4 tweedekkers, en één van de weinig nog luchtwaardige originele Tipsy Trainers gebouwd in 1937.” Wie wil kan ook in een vliegsimulator zich even een echte piloot wanen of je kan meegaan tijdens een initiatievlucht. “We voorzien uiteraard ook verschillende eet- en drankterrasjes en voor de kinderen is een springkasteel.

Volledig scherm Opendeur Fly-In Moorsele 2022. © Maxime Petit

De toegang tot het vliegveld tijdens de Opendeur en Fly In is gratis. Bezoekers kunnen het vliegveld betreden via de manege Het Zilveren Spoor, Overheulestraat 235. De normale ingang aan de Ledegemstraat is afgesloten. In de Ledegemstraat geldt ook een parkeerverbod. Het parkeren van de auto kost 4 euro, ten voordele van de jeugdwerking 13+ in Gullegem. Het evenement start op beide dagen om 11 uur en eindigt omstreeks 18 uur. De vliegdemonstraties starten om 14 uur.

Volledig scherm Opendeur Fly-In Moorsele 2022. © Maxime Petit

