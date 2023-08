Zesde editie Pétanco komend weekend: “We zijn zo goed als uitverkocht”

"In Somalië wilden ze me vermoorden, in België zoop en stal ik, tot ik hier belandde": detentie­huis veranderde het leven van Omar (27)

Zeg niet ‘gevangenis’ tegen detentiehuis, waarvan het eerste van België zich sinds midden september 2022 in Kortrijk bevindt. Van de huidige 24 bewoners, vonden zeven kortgestraften werk vanuit het huis, zoals Omar Mohamed Hamse (27). Hij is als keukenmedewerker in eethuis Petit Paris aan de slag. “Wat ik vroeger vooral deed, was zuipen en stelen. Nooit meer”, vertelt Omar. Zo ziet zijn leven er nu uit - als gevangene.