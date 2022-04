Zeepbellen en waterpret op buitenspeeldag

Voor de buitenspeeldag werden woensdagnamiddag tal van activiteiten georganiseerd op de groenzone langs de Architect Vanhoornelaan in Moorsele. Kinderen leefden zich volledig uit op het avonturenparcours, de zeepbellen waren enorm populair net zoals de zogenaamde zorb roller. dat is een opblaasbaar rolelement voor op het water. Tenslotte was er ook nog een heuse schuimparty.