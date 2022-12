Wout Van Aert aan de start van Hexia Cyclocross, geen Van der Poel

Omdat de wedstrijd erg belangrijk is voor de eindstrijd in de Telenet Superprestige, tekenen zowel bij de mannen als bij de vrouwen de huidige top 3 present in Gullegem. Dat gaat om Laurens Sweeck, Lars van der Haar en Michael Vanthourenhout. Daarnaast staan in Gullegem ook streekrenner Eli Iserbyt en Wout van Aert aan de start. Een duel Van der Poel - van Aert komt er niet, want de Nederlander zal niet aan de start staan. Bij de vrouwen is de huidige top 3 Denise Betsema,Ceylin del Carmen Alvarado en Inge van der Heijden van de Superprestige ook present. De organisatie is erg tevreden met het deelnemersveld. “Maar ook zonder de bekendmaking ervan merken we véél interesse bij het grote publiek”, zegt Kevin Defieuw van de Hexia Cyclocross. “De ticketverkoop loopt werkelijk als een trein en de verkoop van de VIP-arrangementen hebben we reeds vorige week moeten stopzetten. Na twee edities wil het publiek dit sportieve volksfeest dus niet missen.”