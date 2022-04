Word klimaatbewust tijdens het Klimaatfestival

Het klimaat is geen ver-van-ons-bed-show. We merken het in alle facetten van ons leven: van mobiliteit tot energie, van lange droogte tot zware overstromingen. Iets doen aan het klimaat is dus niet vrijblijvend, maar een must. Maar het het klimaatfestival wil niet met een vermanend vingertje zwaaien of een geweten schoppen. Het doel is om op een laagdrempelige, leuke, interactieve manier tips te geven en zowel jong als oud bewust maken over de impact van wat we doen, niet doen en vooral kunnen doen. Verwacht je aan DJ’s en zomerse bands, maar ook aan academische zittingen en workshops. Het volledige programma vind je hier.