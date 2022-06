Woning onbewoonbaar na keukenbrand in Wevelgem: “Geen idee hoe de brand ontstaan zou kunnen zijn”

Rekkem/Menen Na ravage met drugs en alcohol in Lau­westraat in Rekkem: automobi­list rij-ongeschikt verklaard

Een 26-jarige automobilist uit Menen die in de nacht van 26 op 27 februari 2021 bij een verkeersongeval een ware ravage veroorzaakte in de Lauwestraat in Rekkem (Menen) is door de Kortrijkse politierechter rij-ongeschikt verklaard. Hij reed onder invloed van cannabis en 2,48 promille alcohol tegen de gevel van een woning en vijf geparkeerde auto’s. “Het zal nooit meer gebeuren”, beloofde de jongeman.

9 juni