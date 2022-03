Winkel en win prijzen tijdens Maand van de Markt

Shop tijdens Maand van de Markt op de wekelijkse markt in Wevelgem, Moorsele en Gullegem en maak kans op mooie prijzen. Deelnemen aan de winactie kan op twee manieren. Via de gratis ‘Ik koop lokaal’-app. Elke deelnemende marktkramer heeft een unieke QR-code. Per aankoop en per marktkramer kan je eenmaal een QR-code scannen. Je kan ook meedoen via invulkaart: per aankoop ontvang je een invulkaart van de verkoper. De volledig ingevulde kaarten worden in de wedstrijdbox in het inzamelpunt op de wekelijkse marktdag gedeponeerd. Deze zal tijdens de laatste week van april op de wekelijkse markten staan, meer bepaald op woensdag 27 april in Wevelgem, donderdag 28 april in Moorsele en vrijdag 29 april in Gullegem.