Wevelgemse Dolfijnen zamelen 2.000 euro in tijdens Swim4life

Kortrijk/Marke/Roeselare “We varen er deze zomer de hele Leie mee af”: Danny (52) en Francis (53) bouwen eerste vlaskano van België

Danny Veys (52) uit Marke en Francis Soenen (53) uit Roeselare bouwen in Kortrijk aan de eerste kano in ons land met vlas als grondstof. Het duo is fanatiek bezig met kanovaren. “Een ideale sport om je hoofd leeg te maken en met niets anders bezig te zijn”, vertellen de vrienden. Ze varen met hun vlaskano in juni de Leie af, van waar het bevaarbaar is tot aan de monding.

18 januari