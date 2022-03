Wevelgems verleden herleeft in bib dankzij Cinema Royal

Wie vanaf vrijdag via allerlei filmpjes de geschiedenis van Wevelgem wil herbeleven, kan dat via een groot touchscreenscherm in de bib in het park. “Bezoekers kunnen verschillende verhalen selecteren”, zegt schepen Geert Breughe (CD&V). “Vanuit theaterstoeltjes kunnen ze kijken naar de kortfilms en in het rijke verleden van Wevelgem duiken. Anekdotes over de oorlog, van achter de toog of nog andere zaken komen aan bod, als het maar met Wevelgem te maken heeft.” De naam Cinema Royal is niet toevallig gekozen. De laatste bioscoop, namelijk de ‘Cinema Royal’ in de Kortrijkstraat, werd in 1982 afgebroken waarmee de laatste bioscoop uit Wevelgem verdween. Bezoekers kunnen de filmpjes bekijken tijdens de openingsuren van Bib in het Park.