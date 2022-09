Wevelgemnaar gebruikte coronaperiode om te verbouwen: Tot 20 procent meer dossiers

Voor Wevelgemnaars was de coronaperiode duidelijk een uitgelezen moment om te gaan bouwen en verbouwen. “Het aantal dossiers voor stedenbouw en milieuvergunningen ging al vanaf 2018 in stijgende lijn, maar bereikte eind 2020 een ongeziene piek”, zegt schepen Mathieu Desmet (CD&V). “In 2020 was er een stijging van 14 procent tot 487 dossiers in vergelijking met 2018. In 2021 was er zelfs een stijging met 20 procent in vergelijking met 2018, tot 512 dossiers.” In 2021 werden in Wevelgem 104 residentiële gebouwen vergund, goed voor 146 wooneenheden. “Het gaat om 54 appartementen en 92 woningen. Daarnaast tellen we ook 123 renovatiedossiers. Dat is bijna een verdubbeling in vergelijking met 2017 toen er 69 renovatiedossiers werden ingediend.