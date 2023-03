“Wevelgem wil eerste Troostgemeente van Vlaanderen worden: “Met een troostmarathon tijdens Allerheiligen”

“Jeugdbewegingen die een fakkeltocht organiseren, bakkers die zorgen voor koekjes voor zorgkundigen tot muziek in woonzorgcentra of gedichten in de natuur, de acties tijdens de kerstmarathon kunnen vanalles zijn”, zegt Pieter Deknudt van vzw Reveil. Met de troostmarathon rond Allerheiligen moet Wevelgem zich kronen tot troostgemeente van Vlaanderen. “Van de 140 deelnemende Reveilgemeenten heeft Wevelgem altijd een pioniersrol opgenomen op het gebied van troost. We zijn dan ook blij om hier dit gloednieuwe project hier te mogen uitwerken. We hopen dat de samenwerking tussen de verschillende gemeentediensten, een vonk doet overslaan op zoveel mogelijk lokale verenigingen en handelaars.”

“De troostconcerten op 1 november doen we in onze gemeente ondertussen al enkele jaren”, zegt schepen Kevin Defieuw (CD&V). “Sinds twee jaar organiseren we ook een bijzonder koestermoment rond Wereldlichtjesdag. Ook in ons ‘toekomstplan begraafplaatsen’, zetten we de lijnen uit voor een doorgedreven troostbeleid. Zo kwamen er ook de vlindertuinen op begraafplaatsen voor sterrenkindjes. We krijgen daar erg veel reactie op, voor veel mensen doet het deugd dat zoiets mogelijk is en is het cruciaal in hun verwerkingsproces. Dit is een geweldig initiatief om onze ambities hierin te versterken en we kunnen leunen op de expertise en ervaring van vzw Reveil.