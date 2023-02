Wevelgem versterkt vrijwilligersbeleid: “We hebben hen nodig”

Wevelgem Ivy (47) start na 21 jaar als gerante samen met dochter (22) eigen broodjes­zaak: “Had nood aan meer vrijheid”

Na 21 jaar als gerant te hebben gewerkt in de broodjeszaak ‘t Baguetje in Wevelgem, is Ivy Vanspeybrouck samen met dochter Chinouk gestart met hun eigen broodjeszaak Baguette Bar. En dat op twee panden van ‘t Baguetje. “Ik had meer vrijheid nodig, dat we zo dicht bij ‘t Baguetje zijn beland is eerder toeval”, vertelt Ivy.