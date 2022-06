Wevelgem schenkt 1.000 euro noodhulp in strijd tegen voedselcrisis Oost-Afrika

Oxfam België slaakt een noodkreet om aan geld en middelen te geraken voor de dreigende voedselcrisis in Oost-Afrika. “Met die 1.000 euro beantwoorden we die noodkreet”, zegt schepen van Lokaal Mondiaal Beleid Bas Surmont (CD&V). “Eerder schonken we ook al hetzelfde bedrag voor medische hulp in Oekraïne aan Artsen zonder Grenzen en aan het consortium 12-12 voor de noodhulp aan Oekraïense vluchtelingen.” In Oost-Afrika dreigt een humanitaire ramp door een gebrek aan voedsel. Corona en de oorlog in Oekraïne wegen op de voedselprijzen. Tegelijkertijd kampen Kenia, Somalië en Ethiopië met een derde slecht regenseizoen op rij. Ook in die fragiele regio laat de klimaatverandering zich voelen. De droogte was de voorbije vier decennia nog nooit zo erg. Oxfam België verleent noodhulp met acute water- en voedselhulp, maar zorgt ook voor structurele maatregelen, zoals de begeleiding van landbouwers, onder meer om teelten klimaatbestendiger te maken.