Wevelgem schenkt 1.000 euro na aardbeving in Turkije en Syrië

Sint-Eloois-Winkel Gsm-mas­ten uitgescha­keld voor werken aan kerktoren: “Tegen eind volgende week zou het moeten zijn opgelost”

Een groot deel van de inwoners in Sint-Eloois-Winkel ondervinden problemen met hun mobiele telefonie door herstellingswerken aan de kerktoren. Omwille van gezondheidsrisico’s van het personeel moeten de antennes tijdens de werkuren worden uitgeschakeld. “We werden vooraf niet ingelicht over deze werken, daarom konden we ook niet communiceren met onze inwoners”, aldus burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD).

9 februari