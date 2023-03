Wevelgem mag titel van Fair Trade Gemeente twee jaar langer dragen

Elke twee jaar wordt een barometer opgesteld voor alle gemeenten op vlak van Fair Trade. Deze keer haalde Wevelgem voor het eerst een A-score op de Fair-O-Meter. “In 2020 was dat nog een B-score”, zegt schepen van Lokaal Mondiaal Beleid Bas Surmont (CD&V). “Als gemeente doen we leveren we zelf inspanningen met bijvoorbeeld de aankoop van fairtrade producten zoals koffie en thee. Eerlijke handel is ook opgenomen in ons beleidsplan. We communiceren ook intensief naar ons personeel over eerlijke handel maar ook naar onze inwoners. Tijdens gemeentelijke evenementen, activiteiten en recepties serveren we fairtrade- en korteketenproducten. En zo zijn er nog wel een paar zaken.” Dit alles heeft nu dus geleid tot een eerste A-score. Wevelgem behaalde voor het eerst de titel als Fair Trade Gemeente in 2018. Op dit moment behaalden 193 gemeenten in Vlaanderen die titel, 45 procent daarvan haalde de hoogste score. De Fair Trade Gemeente is een initiatief van FairTrade Belgium, Rikolto, 11.11.11 en Oxfam.