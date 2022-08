Wevelgem haalt 200 000 euro subsidies binnen voor veilige schoolroutes: Bieststraat en Overheulestraat worden veiliger

Kortrijk Beschermd oorlogsmo­nu­ment op Grote Markt wordt gerestau­reerd

Het beschermde oorlogsmonument voor slachtoffers van Wereldoorlogen I en II aan de voet van het Belfort op de Grote Markt in Kortrijk wordt momenteel gerestaureerd. Het werk was al lang in slechte staat door weer en wind, vandalisme en vervuiling.

13:52