Wevelgem drijft strijd op tegen zwerfvuil met tweede ‘hot spot’ in Kortrijkstraat

De strijd tegen zwerfvuil in de Kortrijkstraat gaat vandaag van start. “Het gaat om de strook die over de E403 loopt, tussen de twee rondpunten, ongeveer ter hoogte van het werkhuis van De Vlaamse Waterweg”, zegt schepen van Leefmilieu Stijn Tant (CD&V). “Op die strook staan vaak vrachtwagens die er de tijd nemen om even te rusten, of die wachten om op één van de Wevelgemse industriezones te laden of te lossen. Dat brengt redelijk wat zwerfvuil en sluikstort met zich mee. We plaatsen ook communicatieborden op ooghoogte van vrachtwagenchauffeurs om ons specifiek te richten tot die doelgroep. En er zullen ook sorteerafvalbakken komen.” Begin november werd de strook nog volledig opgeruimd. “De voorbije weken volgden er verschillende metingen, en vanaf 1 december worden er sensibiliseringspanelen en afvalbakken geplaatst. De daaropvolgende twee weken volgen er effectmetingen. Dat zal herhaald worden eind januari/begin februari om te bekijken of de actie ook op langere termijn een impact heeft. Er zal ook extra controle en handhaving zijn van de gemeenschapswacht en de wijkagent.”