Wevelgem bereikt met 31.791 inwoners nieuw recordcijfer: “In 2022 zagen 294 baby’s het levenslicht”

WEVELGEM Drie Wevelgem­naars in bekerfina­le volley in Antwerps Sportpa­leis, gemeente legt supporters­bus in

Zondag 26 februari wordt een sportieve hoogdag voor de gemeente Wevelgem want maar liefst drie Wevelgemnaars komen in actie tijdens de bekerfinales in het Antwerpse Sportpaleis. Bij de heren staat Jelle Sinnesael met zijn ploeg Decospan Menen tegenover landskampioen Knack Roeselare. Voor clubmonument Sinnesael -die al 15 jaar de kleuren van Menen verdedigt- wordt het één van zijn laatste kunstjes voor zijn volleybalpensioen eind dit seizoen. Bij de dames staan VDK Gent en Asterix Beveren tegenover mekaar. Daarin kijken Laure Flament (Gent) en Manon Stragier (Beveren) mekaar in de ogen. Opvallend: de drie Wevelgemnaars zijn ook kapitein in hun club.

3 februari