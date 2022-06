West-Vlaamse Lisa heeft haar foto met KISS beet, met dank aan Nederlandse superfans

Kortrijk Het vlas bloeit: Texture stippelt vlassafari’s op de fiets uit

De vlasvelden staan in juni in bloei. Op basis van www.vlasveldeninbelgie.be, waar 1.000 vlasvelden in Vlaanderen en 2.000 in Wallonië in kaart zijn gebracht, stippelde het museum Texture enkele vlassafari’s op de fiets uit.

10 juni