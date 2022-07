Werknemers De Coene Products blussen zelf brand aan hoogspanningscabine

De oproep liep binnen rond 16.45 uur en was de vierde in een klein half uur tijd voor de hulpverleningszone Fluvia. Net voordien waren er ook al drie autobranden, in Rollegem-Kapelle, op de R8 in Kuurne en op de E17 in Kortrijk. Bij aankomst in Gullegem bleek de brand al geblust. Werknemers van het bedrijf hadden de klus geklaard, aan de hoogspanningscabine aan de achterzijde van het bedrijf. De brandweer kon zich beperken tot een grondig nazicht. Hoe groot de impact is van het incident op de productie bij De Coene Products, is niet duidelijk.