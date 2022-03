Werknemer terecht voor diefstal afgekeurde cosmeticaproducten bij Medgenix

Kortrijk Concert met Oekraïense pianiste steunt vluchtelin­gen

De vzw Euterpe houdt op dinsdag 22 maart een klassiek concert in de Concertstudio in muziekcentrum Track, met de Amerikaanse altviolist Marc Sabbah en de in België woonachtige Oekraïense pianiste Christian Hudziy. De pianiste schenkt haar honoraruim integraal aan Oekraïense vluchtelingen.

12 maart