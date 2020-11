Werd nalatigheid van crèche Margo (10 maanden) fataal? “‘Wiegendood’, klonk het eerst. Toen veranderde medewerkster haar verklaring”

Kortrijk Bouw hotel op de verlaagde Leieboor­den, trakteer met de Tinekes­fees­ten, shop in winkelcen­trum K: alles kan in Monopoly Kortrijk

4 november Kortrijk is de achtste stad in België met een eigen Monopolyspel. De lancering komt op het juiste moment, net nu we in een tweede lockdown zitten. En met een spelletje Monopoly, waar klassiekers in zitten zoals de Broeltorens en ook uitsmijters zoals de Tinekesfeesten, ben je toch snel enkele uurtjes zoet. Van de 5.000 exemplaren, zijn er al 4.500 vooraf besteld of te koop in lokale winkels. Wie er dus nog eentje wil, treuzelt best niet te lang meer.