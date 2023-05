WEER. Zo goed als heldere ochtend in Wevelgem

Negen verdachten doorverwe­zen naar de rechtbank, voor steekpar­tij in Kortrijk met zware menselijke tol

Eén iemand een tijdlang in levensgevaar, twee anderen zwaargewond. Dat was de tol van een nachtelijke steekpartij die zich vorige zomer afspeelde in de Boerderijstraat in Kortrijk. Negen verdachten moeten zich straks verantwoorden in de rechtbank.