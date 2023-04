WEER. Vanochtend kans op lichte regen en redelijk helder weer in Wevelgem

Fototen­toon­stel­ling als eerbetoon aan in Ierland overleden broer Dominique: “Pas na zijn dood hoorden we dat hij in New York had tentoonge­steld”

“Hij is niet gestorven door Covid, maar was er geen Covid geweest dan was hij er wellicht nog.” Boers en zus Rudy, Ronny en Sabine zetten in het in het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper een tentoonstelling op met werk van hun broer Dominique Beyens. De kunstenaar en wereldreiziger stapte in 2021 in Ierland, waar hij woonde, op 56-jarige leeftijd uit het leven. Lees hier het verhaal van een mooi mens.