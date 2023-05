WEER. Vanochtend kans op gedeeltelijk bewolkt weer in Wevelgem

Vrouw steelt voor 5.000 euro van ex-werkgever via leeggoed­bon­ne­tjes: “Ik zat in geldnood”

Een vrouw is maandag in de Kortrijkse rechtbank veroordeeld tot acht maanden cel met uitstel voor oplichting van haar ex-werkgever. Twee jaar lang schreef ze voor zichzelf leeggoedbonnetjes uit die ze vervolgens cashte in de winkel. Volgens de boekhouder stal ze voor 50.000 euro, maar de rechter hield het op een kleine 5.000 euro.