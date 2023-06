WEER. Vanochtend bewolking in Wevelgem

Leerlingen Burger­school schenken ruim 300 euro aan De Sociale Kruidenier

De vijdejaars Retail en Visual Merchandising van de Roeselaarse Burgerschool sprokkelden via een snoepverkoop op school, een project dat ze van het samenstellen van het assortiement tot het inpakken en aan de man brengen zelf in handen hadden, 313,80 euro bijeen. Dat bedrag schonken ze donderdag aan een afgevaardigde van De Sociale Kruidenier. Vanuit RSL Op Post helpen zij wie het financieel moeilijk heeft aan kwaliteitsvolle voeding, onderhouds- en verzorgingsproducten. Omdat hun klanten vaak ook een beperkt sociaal netwerk hebben, plannen ze later deze maand een uitstap richting familiepark De Sierk in De Haan. 92 mensen zijn ingeschreven. De centen geschonken door de leerlingen zullen benut worden om die trip, onder meer de dubbeldekbus en de entreegelden, te financieren.