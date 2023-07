WEER. Regenbuien, maar soms ook zon in Wevelgem vandaag

Oude begraaf­plaats moet nieuwe groene link vormen tussen het park en Site Sportspoor

De gemeente Wevelgem heeft een ontwerper aangesteld voor de opmaak van een visieplan voor de oude begraafplaats in de Menenstraat. Het is de bedoeling dat de begraafplaats in de toekomst een nieuwe groene link vormt tussen het park en de Site Sportspoor. “Met respect voor de huidige erfgoedwaarde van bepaalde graven”, zegt schepen Kevin Defieuw (CD&V).