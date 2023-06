WEER. Kans op helder weer vanochtend in Wevelgem

Detentie­huis decor voor filoso­fisch café, ga in dialoog met kortge­straf­ten

Avansa Mid- en Zuidwest houdt op donderdag 15 juni een Filocafé in het detentiehuis, aan de Etienne Sabbelaan op Hoog Kortrijk. De bedoeling is om samen met bewoners een zoekende en open dialoog te voeren, over thema’s die de aanwezigen op dat moment belangrijk vinden, als een filosofisch avontuur.