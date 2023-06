WEER. Kans op helder weer vanochtend in Wevelgem

Wijkrepair Sint-Jo­zef zoekt kandidaat-herstel­lers

Steek jij graag de handen uit de mouwen? Ben jij iemand die graag toestellen van anderen herstelt? Benieuwd of je die defecte boormachine, stofzuiger of laptop zelf kan herstellen? Dan ben jij misschien de persoon die Repair Café zoekt. In Roeselare worden regelmatig repair cafés georganiseerd. Deskundige vrijwilligers helpen er bij het (samen), gratis, herstellen van klein elektro, fiets, kledij, computer of klein meubilair. Om dit concept nog dichter bij de gebruiker te brengen, wordt het nu ook op wijkniveau georganiseerd met de wijk Sint- Jozef als proeftuin. Er vonden reeds twee edities plaats, maar om de wijkrepair verder te verzelfstandigen zijn er nog meer kandidaat-herstellers nodig. Zegt het je wel iets om menen gelukkig te maken en een bijdrage te leveren aan het milieu? Meld je dan aan via info@wijkrepairroeselare.be.