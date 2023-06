WEER. Kans op helder weer in Wevelgem vanochtend

Arthur (27) wil met nieuw energiebe­drijf ‘Nett’ zon­ne-ener­gie delen: “We benutten eindelijk het volledige potentieel van ons dak”

Arthur Despiegelaere (27) richt in het Beneluxpark in Kortrijk Nett op. Het innovatieve energiebedrijf laat bedrijven groene energie met elkaar delen. Op die manier zijn ze tot twintig jaar lang zeker van hernieuwbare energie aan een vaste prijs. “Zo veranderen we de manier waarop we elektriciteit kopen”, zegt Arthur. Nett heeft al 20 Megawatt vermogen, verdeeld over liefst 55.555 zonnepanelen. De jonge ondernemer legt uit wat zijn plan precies is.