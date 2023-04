WEER. In Wevelgem zo goed als helder weer vanochtend

Nieuwe toeristi­sche brochure doet je Roeselare ontdekken in het spoor van Yves Lampaert en andere opmerkelij­ke streekgeno­ten

Benieuwd waarom toprenner Yves Lampaert graag naar Roeselare afzakt? Of waar olympisch atleet Alexander Doom in eigen stad graag de voeten onder tafel steekt? Je ontdekt het allemaal in het nagelnieuw toeristisch magazine ‘Gebeten door Roeselare’ waarmee de stad zich nog steviger op de toeristische kaart wil zetten. “We willen onze bezoekers inspireren, tonen dat Roeselare blijft verrassen als toeristische bestemming”, aldus toerismeschepen Matthijs Samyn (CD&V) die ons meteen ook een inkijk biedt in de cijfers van het aantal dagjes- en verblijfstoeristen.