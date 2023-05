WEER. Gedeeltelijk bewolkt weer in Wevelgem vanochtend

Schepen van Landbouw haalt zwaar uit naar fractielei­der PRO: “Je moet oppassen dat er geen bende boeren aan jouw deur staat”

Tijdens de gemeenteraad in Moorslede haalde schepen van Landbouw Geert Vanthuyne (Visie) heel zwaar uit naar fractieleider Ward Gillis van de oppositiepartij PRO. Beiden zaten in de vorige legislatuur samen in het schepencollege. Aanleiding van de felle uithaal was de goedkeuring van het gedeeltelijk opheffen van de voetweg 75 in de Slypsmolenweg.