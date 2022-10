“We keren met meer vragen terug”: familie van Jessy (24) en Wibe (25) in Rome weten nog steeds niet hoe hun dierbaren omkwamen

De familie van de overleden Jessy Dewildeman (24) en Wibe Bijls (25) keerden woensdagavond terug uit Rome met de bagage van hun dierbaren, maar zonder meer. Wat er die fatale zaterdagavond precies gebeurde en wie nu die Francesco M. (53) is die Jessy en Wibe op de snelweg aanreed, blijft voor hen onduidelijk. “De politie hier wilt niets zeggen. Alles wat we weten, hebben we via de pers vernomen”, zegt de mama van Jessy, die in Rome haar dochter ging identificeren, emotioneel.