Vuurwerk op oudejaarsavond mag in Wevelgem tussen 22 en 1 uur

Vuurwerk afsteken op oudejaarsavond, het mag in Wevelgem. Maar dan wel enkel tussen 22 uur ‘s avonds en 1 uur ‘s nachts. “We verkiezen wel diervriendelijk en dus geluidsarm vuurwerk”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V). De politie gaat ook zoveel als mogelijk controleren op het al dan niet legaal afsteken van vuurwerk. “Met de gemeente zelf gaan we geen vuurwerk afsteken op oudejaarsavond.” Op alle andere momenten in het jaar heb je een machtiging nodig van de burgemeester. “Maar in de praktijk geef ik daar eigenlijk nooit toestemming voor, zeker niet als het gaat om privé aangelegenheden. We houden met de gemeente wel nieuwjaarsmomenten in alle deelgemeenten. In Moorsele is een aanvraag binnengelopen om vuurwerk af te steken, daar moeten we ons nog over buigen. Indien we toestemming geven proberen we altijd om voor diervriendelijk en geluidsarm vuurwerk te kiezen. Hier zou het bijvoorbeeld we kunnen toegelaten worden omdat het een evenement is met meerdere verenigingen en dus breed gedragen is.”