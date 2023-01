Vrouw botst met auto tegen paal: buurt zonder stroom

Roeselare Roeselaars Minivoet­bal viert koninklij­ke titel met nieuw logo

Het Roeselaars Minivoetbal heeft een nieuw logo. De club, die het levenslicht zag in 1972 en dus 50 jaar actief is, mag zich sinds eind vorig jaar officieel een koninklijke vereniging noemen. Bij die titel hoort volgens de club een nieuw logo. Dat werd ontworpen door Carl Messiaen, zoon van voorzitter Geert Messiaen. Dat de club apetrots is op de koninklijke titel blijkt uit het kroontje dat in het logo verwerkt is.

16 januari