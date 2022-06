Vrouw (50) met ziekelijke drang steelt tientallen kerkhofspullen: “Het leek wel de grot van Ali Baba bij de huiszoeking”

Wevelgem/Menen/DadizeleEen vrouw uit Wevelgem heeft toegegeven dat ze verantwoordelijk is voor de diefstal van tientallen ornamenten, bloemstukjes en persoonlijke voorwerpen op de begraafplaatsen van Wevelgem, Menen en Dadizele. “Het gaat om spullen met vaak een grote emotionele waarde die mensen achterlaten voor een dierbare overledene”, klinkt het bij de politie. “Van veel teruggevonden voorwerpen zoeken we de eigenaar(s) nog. Daarom ontwikkelden we een website waarmee we dat wel hopen te doen.”

Ongeveer een jaar geleden kwamen er steeds meer meldingen binnen over diefstallen op de begraafplaatsen. “De teneur bij de aangiftes is telkens dezelfde”, zegt commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse van de politiezone Grensleie. “Mensen zijn bedroefd en verontwaardigd omdat iemand het nodig vond te stelen van de plek waar een dierbare een laatste rustplaats heeft gevonden. Niet het financieel verlies, maar wel de emotionele impact van dergelijke diefstallen is niet te onderschatten. Als politiedienst zijn ook wij daar niet ongevoelig voor.”

Bananendozen vol

Omdat het aantal feiten bleef oplopen, schakelde het gericht onderzoek een versnelling hoger. Met resultaat. “We slaagden erin om een dame te identificeren bij wie we tijdens een huiszoeking als het ware een ‘grot van Ali Baba’ ontdekten. Het ging onder meer om bananendozen vol spullen die in aanmerking kwamen als buit van diefstallen op begraafplaatsen. De vrouw ontkende de feiten niet en gaf toe dat ze ook al had toegeslagen in Menen en Dadizele.” De vrouw handelde blijkbaar uit een ziekelijke drang en had niet de intentie winst te puren uit we overigens vaak weinig waardevolle gestolen spullen. Het parket zal later oordelen of ze daar ook voor vervolgd wordt.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De diefstal van tientallen voorwerpen op begraafplaatsen in Wevelgem, Menen en Dadizele is opgehelderd. De politie probeert de teruggevonden spullen nu terug te bezorgen aan de nabestaanden van de overledenen aan wiens graf ze werden gestolen. © Hans Verbeke

Koffiedik kijken

De politie vond 47 objecten terug. “De dame in kwestie herinnert zich van de meeste niet meer vanwaar ze afkomstig zijn”, zegt Vannieuwenhuyse. “Dankzij aanmerkingen op de goederen konden we van een tiental achterhalen aan welk graf en dus ook welke familie ze toebehoren. De rest is koffiedik kijken. We zijn er ons van bewust dat de meeste slachtoffers dergelijke diefstallen niet aangeven. Daarom lanceren we vanaf dinsdagavond 28 juli een website waarop alle voorwerpen fotografisch staan opgelijst. Wie iets herkent dat gestolen werd van het graf van een dierbare en daar ook wat uitleg kan bij geven, kan een afspraak maken om het object af te halen.”

Daders afschrikken

Toen er maar meldingen bleven komen van diefstallen op begraafplaatsen, besliste de gemeente om tijdelijk twee camera’s te plaatsen op de begraafplaats in de Moorselestraat. “In 2020 liep al eens een proefproject in Gullegem na een golf van gelijkaardige meldingen”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V). “Dat project werd gunstig geëvalueerd en kreeg dus al vervolg. Voorlopig maken we gebruik van gehuurde verplaatsbare camera’s maar in het najaar komen er twee eigen exemplaren die zullen ingezet worden op de begraafplaatsen maar ook in de strijd tegen zwerfvuil. Die camera’s moeten in de eerste plaats een ontradend effect creëren en personen met slechte intenties afschrikken. Maar uiteraard zullen de beelden ook gebruikt worden om misdrijven vast te stellen en de daders op te sporen.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De diefstal van tientallen voorwerpen op begraafplaatsen in Wevelgem, Menen en Dadizele is opgehelderd. De politie probeert de teruggevonden spullen nu terug te bezorgen aan de nabestaanden van de overledenen aan wiens graf ze werden gestolen. © Hans Verbeke

Sensibiliseren

Schepen voor Burgerzaken Kevin Defieuw (CD&V) herinnert nog eens aan het project ‘respectvolle begraafplaatsen’ dat vorig jaar door de gemeente werd gelanceerd. “Daarmee sensibiliseren we mensen om samen vandalisme en diefstal tegen te gaan”, zegt hij. “Nabestaanden krijgen tips om diefstallen te voorkomen, zoals door het labelen van aandenkens of ze vastplakken aan het grafteken. Daarnaast doen we ook een oproep om diefstal en vandalisme te melden bij de politie of via de gemeente. Veel mensen doen dat immers niet en dat maakt het moeilijk om de problemen goed in kaart te brengen.”

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.