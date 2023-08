Vrouw (47) stuurt dreigberichten naar agente nadat die uit zelfverdediging haar broer doodschoot: “Ik wilde gewoon een goed gesprek”

Nieuw gratis festival SPARK zorgt voor twee dagen feest in het gemeente­park

Deze maand kan je tot twee keer toe terecht in het gemeentepark voor twee gratis festivals. Op 17 augustus is er SPARK afterwork en op 24 augustus is er SPARK festival. “Met SPARK brengen we de jaarlijkse traditie van optredens in het park tijdens de zomer terug”, zegt schepen van Evenementen Lobke Maes (CD&V).