Vriendinnen Jessy en Wiebe stierven vijf maanden geleden in Rome: “Zit die aanrijder eigenlijk nog in de cel? Niemand vertelt ons iets”

Je kind verliezen bij een ongeval in het buitenland en dan vervolgens maandenlang wachten op ook maar een beetje informatie. Het is wat de nabestaanden van hartsvriendinnen Jessy (24) en de zwangere Wibe (25) uit Wevelgem overkomt. “Hun aanrijder was dronken, was onder invloed van drugs en had geen rijbewijs meer”, zegt Evelyne, de mama van Jessy. “Dat weten we, al bijna van de eerste dag. Maar sindsdien is het akelig stil.” Toch is er nu één lichtpuntje.