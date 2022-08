Vorig jaar nog ijspiste, nu is waterplas aan Het Vrije volledig uitgedroogd

Hier en daar nog een plasje, maar verder is de grond waar normaal een grote plas ligt in de wijk Het Vrije in Moorsele kurkdroog. De volledige vijver is zo goed als uitgedroogd door de extreme en langdurige hitte waarbij er amper een druppel regen viel. De anders zo aangename groene omgeving met de plas water is veranderd naar een dorre en droge plaats. Enkele duiven komen er toch even halt houden om van het weinig water dat er nog rest, even te drinken. En dat terwijl kinderen en jongeren in februari vorig jaar nog zoveel pret beleefden door de schaatsen op de vijver. Ook iets verderop is de vijver aan de Architect Vanhoornelaan zo goed als volledig uitgedroogd. Daar zijn ook enkele tientallen vissen gestorven.