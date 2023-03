Voorzitter vinkenzetters club voor rechter na illegaal vangen van vogels

Geen maximum­snel­heid van 90 of 100 kilometer per uur op E17 in Kortrijk: “Als het in Frankrijk wel kan, waarom dan hier niet?”

Ondanks vragen van het stadsbestuur en buurtbewoners wordt de maximumsnelheid op de E17 in Kortrijk niet verlaagd naar 90 of 100 kilometer per uur. Wel worden er deze zomer dynamische signalisatieborden geplaatst. Maar dan enkel in de richting van Frankrijk. Waarom dat is en welke ingrepen er nog volgen op de E17 lees je hier.